Sgomberi Ater, il plauso dell'assessore Marcato: «Ripristinata la legalità»

«Desidero ringraziare il Questore di Padova Antonio Sbordone, il Prefetto Raffaele Grassi e tutti gli uomini e le donne delle forze dell’ordine che hanno partecipato all’azione di sgombero degli appartamenti Ater contro gli occupanti abusivi. È stata ripristinata la legalità e questo è un segnale importante per Padova e per il Veneto perché non si devono tollerare abusi di questa natura. Non è possibile che questi appartenenti ai centri sociali possano fare tutto ciò che vogliono e restare impuniti. È un segnale forte che arriva e che è molto apprezzato»: così l’assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato commenta l’azione messa in atto ieri dalle forze dell’ordine di Padova per lo sgombero di alcuni alloggi Ater in via delle Melette occupati abusivamente da anni.

Centenaro

In merito interviene anche Giulio Centenaro, consigliere regionale della Lega: «Sono per il rispetto delle regole. E se qualcuno ha bisogno di un’abitazione ci sono i canali appositi per ottenerle. Le occupazioni abusive e il non rispetto delle leggi sono sempre da condannare. Il provvedimento emesso dal Gip del tribunale nell'ambito di un'indagine che vede indagati otto attivisti dell'area antagonista di "Sinistra patavina", che avevano occupato gli appartamenti con allacciamenti abusivi alle utenze di gas, luce e acqua deve essere rispettato. Le discussioni civili sono ben accette, ma gli scontri su situazioni di evidente abusivismo e di non rispetto delle regole, sono da condannare senza repliche. Una situazione inaccettabile quella che si è verificata ieri mattina a Padova e che ha impiegato anche un numero cospicuo di forze dell’ordine, tolte in questo modo al controllo del territorio. Nei pressi delle palazzine Ater ieri infatti si sono recati agenti di polizia, carabinieri, guardia di finanza e della polizia locale, supportati addirittura dal secondo Reparto Mobile della Polizia e del quarto battaglione carabinieri di Mestre. Scontri di questo genere non sono più tollerati. Abbiamo visto nelle immagini agenti, in tenuta antisommossa, dover contenere persino manifestanti, dell'area antagonista, giunti successivamente per protestare contro lo sgombero. Ribadisco, situazioni non più accettabili e tollerabili».