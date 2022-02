Si chiude per la terza linea del tram e Giordani non si contiene. La sindaca Doni: «Sembri Zaia»

Show del sindaco durante la presentazione del protocollo di collaborazione con Rubano e Vigonza per il Sir 2. C'è profumo di campagna elettorale

Giordani scatta dal tavolo per avvicinarsi a telecamere e taccuini. Il suo staff predica calma, ma lui si lancia. E la sindaca Doni: «Sta calmo, sembri Zaia». Il sindaco sta piano piano entrando in campagna elettorale e nonostanti non abbia voluto replicare ai primi colpetti arrivati dal centrodestra, inzia a sentire la sfida