Il portavoce di Zaia si dimette: «Torno a Milano dalla mia famiglia»

Il portavoce del Presidente della Regione Veneto e capo ufficio stampa della giunta regionale, Giuliano Zulin, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. «Ringrazio Zulin per il lavoro svolto in questi mesi e gli faccio un grande in bocca al lupo per i suoi nuovi percorsi professionali», commenta il Presidente della Regione, Luca Zaia. Zulin tornerà a Milano, dove vive la sua famiglia (motivo delle dimissioni) e dove ricomincerà a lavorare nel mondo dell'informazione finanziaria. Rinuncia ad un incarico da 168 mila euro lorde all'anno: «Ringrazio il Presidente Zaia per l’opportunità e per l’esperienza umana e professionale. Ringrazio gli assessori, i dirigenti regionali e l’ufficio di presidenza per la loro disponibilità e competenza. Ovviamente ringrazio i colleghi dell’ufficio stampa per le loro capacità e professionalità, infine ringrazio tutte le colleghe e tutti i colleghi delle testate giornalistiche con i quali ho lavorato», dichiara Giuliano Zulin.