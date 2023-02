Siccità, De Poli: «Da Governo accolta mia proposta su Piano strategico nazionale»

«Il Governo ha accolto con favore la mia proposta di un Piano strategico nazionale per la messa a sistema delle azioni dovute e necessarie a salvaguardia della risorsa idrica e per contrastare il fenomeno della siccità che sta colpendo tutto il territorio nazionale». Lo afferma il senatore UDC Antonio De Poli che, oggi, nel corso del question time, in Senato, ha sottoposto all’attenzione del Governo e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, la crisi idrica.

Piano

«Nel Piano – ha sottolineato De Poli – sarà fondamentale prevedere gli invasi, interventi sulla rete idrica per contrastare le perdite d’acqua, opere infrastrutturali come impianti di ricarica e desalinizzatori. Oggi, secondo un rapporto dell’ANBI, l’assenza di piogge espone al rischio 3,5 milioni di italiani. La tutela dell’acqua è una priorità di questa maggioranza. E’ impensabile che, nel nostro Paese, venga trattenuta meno del 10% dell’acqua piovana. Dal Governo, oggi, arriva un impegno concreto che va nella giusta direzione per archiviare e superare, finalmente, l’immobilismo del passato».