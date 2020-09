Sicurezza: Giordani ringrazia la Questura e smonta le polemiche

Il sindaco Sergio Giordani ha voluto ringraziare personalmente la Questura di Padova per l'operazione che rapidamente ha assicurato l'arresto del responsabile di diversi atti violenti e delittuosi in città negli ultimi giorni. Il sindaco poi ha voluto tornare su una battuta che ha rilasciato alla stampa e che tanto discutere ha fatto. Una battuta riuscita male, come ammette pure lui.

Sindaco e sicurezza

«Desidero complimentarmi con il Questore e con tutti gli uomini della Polizia di Stato che, in tempi brevissimi, hanno individuato il delinquente che, in più episodi, si è macchiato negli ultimi giorni di gravi reati. Il loro lavoro, veramente prezioso e quotidiano, lancia un messaggio chiaro ai maleintenzionati, ovvero che a Padova non c’è impunità e tutte le Forze dell’Ordine svolgono un attività di massima professionalità in favore della cittadinanza e della legalità. Si conferma inoltre fondamentale il ruolo della vidosorveglianza che, in sinergia con privati e Forze dell’Ordine proveremo a incrementare ancora di più, dopo gli ingenti investimenti già messi in opera. La mia vicinanza alle Forze dell’Ordine è totale e cerco per quanto mi è possibile di non limitarla alle parole ma di testimoniarla ogni giorno con l’importante sforzo amministrativo - come penso si sia capito – relativo all’ assunzione di responsabilità diretta del Comune per la realizzazione nei tempi più rapidi possibili della nuova Questura in via Anelli. Sono una persona normale, i padovani mi conoscono per questo, e lo sanno bene, ecco perché al netto delle solite strumentalizzazioni cicliche e da campagna elettorale, e col pensiero che va in particolar modo agli agenti delle Forze dell’Ordine, non ho alcun imbarazzo nel dire l’ovvio, cioè che come a ciascuno di noi può capitare, mi sono semplicemente espresso male e del resto credo risulti evidente come non volessi certo minimizzare il diritto dei padovani alla sicurezza o sminuire il lavoro enorme che fanno le Forze dell’Ordine».