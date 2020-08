Sindacati convocano presidio di protesta contro mancata intesa e rinnovo contratto sanità privata

FP Cgil, Cisl FP e Uil Fpl di Padova: «La mobilitazione per il rinnovo del Contratto della Sanità privata continuerà finché non si arriverà ad un accordo. Non accetteremo mai che in questo Paese non si trovino le soluzioni per riconoscere il giusto valore ai lavoratori che operano in questo settore».

Sindacati

Le categorie padovane di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL organizzano per lunedì 24 agosto, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, davanti alla Prefettura di Padova, in Piazza Antenore, un Presidio di Protesta contro la mancata intesa sul rinnovo del Contratto della Sanità Privata, dopo che «le associazioni di rappresentanza degli imprenditori – ARIS e AIOP che pure avevano sottoscritto la pre-intesa il 10 giugno – si sono rifiutate di apporre la firma definitiva».

Lavoro

«Alle ore 11.30, prima di salire in Prefettura - recita la nota congiunta - dove verrà consegnata una lettera, le rappresentanze sindacali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL convocheranno sul posto una la stampa dove spiegheranno le ragioni all'origine della protesta, i prossimi passi della mobilitazione e motiveranno la richiesta alla Regione Veneto, finché non verrà risolta positivamente la vertenza, di sospendere immediatamente il tariffario regionale, tutti gli extra budget e tutti gli accreditamenti alla Sanità Privata. È ora di dire basta all'avidità di quegli imprenditori disposti a calpestare il diritto dei lavoratori ad avere, dopo 14 anni, un giusto contratto».