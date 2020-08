I sindacati in Prefettura: subito il contratto per la sanità privata

FP Cgil, Cisl FP e Uil Fpl di Padova: «La mobilitazione per il rinnovo del Contratto della Sanità privata continuerà finché non si arriverà ad un accordo. Non accetteremo mai che in questo Paese non si trovino le soluzioni per riconoscere il giusto valore ai lavoratori che operano in questo settore»