Fleximan e autovelox: affinità e divergenze tra i sindaci Argenti e Cavazzana

«Io non lo chiamo Fleximan ma delinquente». Antonella Argenti, sindaca di Villa del Conte, è stata ospite di Simone Spetia a Radio 24. Il tema caldo di questi giorni è la caccia al o ai responsabili, delle azioni di sabotaggio compiute contro gli autovelox. Tra Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna sono 15 ormai gli apparecchi per il controllo e la sanzione delle velocità messi fuori uso. Il conduttore chiede se conferma perplessità rispetto a una nuova installazione. «L'atto vandalico va condannato e non va mai osannato», premette la prima cittadina che poi, però, osserva: «Ascolto la risposta che ha dato il popolo, una standing ovation verso un criminale. Probabilmente il popolo ci sta dicendo una cosa importante, ha una esasperazione che va assolutamente ascoltata. E' questo che mi ha fatto riflettere rispetto all'opportunità di installare nuovamente l'autovelox. La risposta del popolo».

Spetia a questo punto non può non chiedere alla prima cittadina se l'autovelox non fosse lì per fare cassa, data la risposta dalla Argenti. «Non è un autovelox messo dal Comune di Villa del Conte, lo gestisce la Federazione dei Comuni del Camposampierese. Non voglio quindi crocefiggere decisioni prese da un ente superiore», premette, smarcandosi la prima sindaca. «Se è stato messo all'epoca per motivi di sicurezza, rivalutiamo se permangono i requisiti di sicurezza. La riflessione sugli autovelox è antecedente al fenomeno Fleximan». Spetia scherza con la sindaca, facendo notare come i sabotatori hanno eliminato il problema visto che tanto volevano già toglierlo. «Volevamo metterlo presidiato». Prima di salutarla il conduttore de "La giornata in 25 comuni" non si trattiene dal domandare quanti di questi comuni a giugno andranno a elezioni. «Sei su dieci», risponde l'Argenti. Spetia domanda se anche fa parte di quelli in cui si voterà. «Confermo, ma ripeto, l'autovelox non lo ha messo l'amministrazione di Villa del Conte ma la Federazione dei Comuni del Camposampierese».

Di Fleximan si occupa anche Alessandro Milan nel suo programma andato in onda un paio d'ore dopo. Ospite in questa trasmissione c'è Massimo Cavazzana, primo cittadino di Tribano. «Il punto è la sicurezza. Il problema esiste, la gente corre. Ne stiamo discutendo tra sindaci». Cavazzana spiega ai conduttori che la strada dove era posizionato è pericolosa e molto trafficata. «Sono anni che chiediamo a Veneto Strade di manutenerle, non veniamo ascoltati. Anche questo c'è da dire». Anche a Cavazzana viene chiesto se è dell'idea di installarlo nuovamente oppure no. «So che l'autovelox è un deterrente che vale solo per un pezzo di strada, ma nello specifico stiamo parlando di un tratto in cui passano mezzi di ogni tipo, anche pesanti, e allo stesso tempo biciclette e monopattini».