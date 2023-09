I sindaci a Monselice, ma non c'è Giordani

C'erano circa trecento persone ad ascoltare il confronto tra sindaci dell'area del centro sinistra coordinati dalla consigliera regionale Elena Ostanel, che hanno ragionato su che tipo di alternativa si può costruire per la Regione. Sul palco con la consigliera Ostanel Giacomo Possamai – Sindaco di Vicenza, Edoardo Gaffeo – Sindaco di Rovigo e Damiano Tommasi – Sindaco di Verona.

E' stato Francesco Miazzi, consigliere comunale a Monselice e anima del Comitato Lasciateci Respirare che ha spiegato della defezione del sindaco di Padova, Sergio Giordani impossibilitato a partecipare alla serata. I sindaci presenti hanno raccontato della loro esperienza e delle difficoltà di cui soffrono i territori ma soprattutto si è ragionato sulle differenze. Tommasi ha evidenziato come la scelta sulla comunicazione sia stata decisiva proprio per la sua vittoria elettorale. Pochi social, poche conferenza stampa ma tanti incontri con le persone. Possamai ha invece spiegato come nel suo caso abbia dovuto fare di tutto un po'. Il sindaco di Rovigo ha evidenziato le difficoltà di un territorio vasto ma spesso dimenticato. L'incontro è stato chiuso da Francesco Miazzi che ha ricordato le lotte ambientali praticate non solo nella Bassa, sottolineando che devono diventare il faro per costruire una vera e nuova alternativa. Quella del confonto dei sindaci è stata anche la serata conclusiva di EkoPark, il Festval ambientalista che si svolge al Parco Buzzaccarini.