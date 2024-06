Sindaci, oggi è il giorno del ballottaggio: si vota a Monselice, Rubano e Selvazzano

Il secondo tempo della partita per decidere chi sarnnao i nuovi primi cittadini di Monselice, Rubano e Selvazzano, iniziata l'8 e il 9 giugno si sta giocando nelle giornate di oggi e domani, domenica 23 e lunedì 24 giugno. Le urne per i ballottaggi delle elezioni comunali sono aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 23 giugno e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 24 giugno. Per votare basta mettere una "X" sul nome della candidata o del candidato sindaco, o su una delle liste presenti sulla scheda.

A Rubano la sfifa è tra il candidato del centrodestra che in questo caso si presenta unito,. l'imprenditore Luigi Sposato, e la giovane Chara Buson, che rappresenta tutto il centrosinistra. Una partita incerta, si potrebbe decidere davvero per pochi voti. Stesso discorso vale anche a Selvazzano, che dopo quasi un anno di commissariamento ha l'opportunità di eleggere finalmene il nuovo primo cittadino. La sfida è tra Mariano Fuschi, candidato di FdI e Forza Italia, che affronta Claudio Piron, che si porta dietro tutto il centrosinistra e anche l'apprezzamento della candidata della Lega Giovanna Rossi, ex sindaca del comune. Infine a Monselice la sfida tutta all'interno del centrodestra, tra il forzista Luca Callegaro, sostenuto da FdI e la sindaca uscente, Giorgia Bedin, che ha ottenuto il sostegno del centrosinistra battuto al primo turno.