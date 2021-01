Il Sindaco di Bagnoli, Milan: «Chiedo la massima cautela a tutti. Anch'io ho contratto il virus»

Il sindaco di Bagnoli, Roberto Milan, ha lanciato un accorato appello ai suoi concittadini: «Invito tutti alla massima cautela ed assumere un comportamento che salvaguardi la loro salute e quella degli altri rispettando le normative anti-contagio e le buone prassi per limitare questa epidemia come le altre malattie trasmissibili. In qualità di Sindaco del Comune di Bagnoli di Sopra informo che il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 6 di Padova ha comunicato che nel territorio di Bagnoli sono presenti 34 persone positive al test per COVID-19 e altre 17 in sorveglianza. Auguro a chi è positivo un pronto recupero e una veloce negativizzazione al virus».

Virus

Tra i positivi al virus c'è lo stesso Sindaco Milan: «Informo, inoltre, che purtroppo anch'io sono in isolamento dal 5 gennaio e oggi ho ricevuto la conferma della positività con il test di biologia molecolare. Nonostante i sintomi influenzali con febbre e dolori diffusi, sono comunque in grado di seguire le attività a distanza. Sono in diretto contatto sia con i responsabili degli uffici Municipali che con il ViceSindaco Matteo Ruzzon e gli altri Amministratori disponibili a tutte le necessità del caso».