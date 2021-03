Il Sindaco Bisato dopo l'arresto dei rapinatori di Noventa: «Presi anche grazie al sistema di video sorveglianza del comune»

Il Sindaco di Noventa Padovana Luigi Alessandro Bisato e l’assessore alla Sicurezza Silvia Bernardo, hanno espresso, a nome dell’intera Amministrazione Comunale «grande soddisfazione e ringraziamento per l’operazione dei Carabinieri della stazione locale, al comando del Maresciallo Callegaro, che ha consentito di assicurare alla giustizia i presunti autori del vile episodio criminale compiuto qualche giorno fa ai danni della nostra concittadina ed alla Polizia Locale del Comune di Noventa Padovana del Com.te Mario Carrai per l’ausilio prestato alle forze dell’ordine».

Videosorveglianza e polemiche

Entrambi sottolinaeano come in questa come in altre occasioni, il sistema di videosorveglianza comunale abbia contribuito al raggiungimento di questo risultato, a dimostrazione della sua importanza e dell’efficacia del lavoro svolto in questi anni dall’amministrazione, ed aggiungono: «Un ringraziamento doveroso anche alla Procura della Repubblica di Padova che ha coordinato le indagini. Alle forze dell’ordine, come già avvenuto all’indomani dell’episodio di cronaca, rinnoviamo la richiesta di mantenere una presenza assidua su tutto il territorio comunale, per garantire la sicurezza dell’intera comunità e delle attività commerciali». Il Sindaco inoltre non dimentica chi nell'opposizione, ha chiesto le dimissioni di Silvia Bernardo: «I fatti impongono una seria riflessione sul proprio operato a chi, fomentando l’opinione pubblica, chiedeva in questi giorni le dimissioni dell’assessore alla Sicurezza».