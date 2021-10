Il Sindaco Giacinti dopo il plebiscito: «Pressing sulla Regione per il raccordo della grande viabilità»

Con il Sindaco sono entrati in consiglio comunale ad Albignasego ben 8 candidati della sua lista "Giacinti Sindaco per Albignasego": oltre alla riconferma di Federico Rampazzo che ha raccolto quasi mille voti, anche Valentina Luise, Marco Mazzucato e Daniele Maran. Compreso il primo cittadino quattordici consiglieri su diciassette rappresentano la maggioranza. Quella di Ad Albignaseco non è neppure una vittoria per il sindaco Filippo Giacinti, perché il 79,24% delle preferenze raccolte per la sua riconferma con i 10.001 voti, hanno più l'aria di un plebiscito. La sua avversaria, Luisa Fantinato non è andata oltre 17,38% con i suoi 2193 voti. A fronte di tutti questi numeri va anche detto che anche qui come in quasi tutti i comuni, l'affluenza è stata bassa. Solo il 60% dei cittadini di Albignasego, aventi diritto al voto, si è recato alle urne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ci riceve nel suo ufficio, in Municipio, il sindaco Filippo Giacinti. Come si spiega un risultato così largo, gli chiediamo subito: «Abbiamo lavorato bene in questi anni, un risultato così importante comunque è una sopresa anche per noi. Di certo i servizi, la qualità e lo standard alto che abbiamo saputo offrire. Poi sicuramente durante la pandemia l'amministrazione si è fatta trovare pronta». Giacinti come tanti suoi colleghi ha dovuto fare conti anche con il Covid e due anni davvero complicati: «Abbiamo dovuto assumerci grandi responsabilità, non parlo solo di me ma di tutti i sindaci che hanno dovuto affrontare qualcosa di sconosciuto e drammatico».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le sfide di Albignasego riguardano principalmente due temi. Il primo è inevitabilmente quello della viabilità. «Sulla viabilità il problema è quello del traffico di attraversamento, auto che provengono e hanno come destinazione luoghi fuori comune. Il raccordo della grande viabilità è un progetto e un'opera che potrebbe partire già domani. La Regione l'ha già inserita come opera prioritaria nel piano dei trasporti. Compito nostro è sollecitare affinché parta al più presto. Questo servirà molto. A est stiamo invece sviluppando la viabilità che ci collega con Padova».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Altro tema caldissimo è quello del consumo del suolo. «Quello che si sta costruendo sono diritti acquisiti dal vecchio piano regolatore. Noi invece abbiamo trasportato aree edificabili in terreni agricoli. Una scelta coraggiosa che è stata riconosciuta da diverse associazioni ambientaliste».