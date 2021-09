Giordani a Roma da Speranza e Franceschini: «Acceleriamo sul nuovo ospedale»

Sergio Giordani oggi 20 settembre è stato a Roma dove ha incontrato i ministri Roberto Speranza e Dario Franceschini. E' lui stesso a raccontare l'esito dei colloqui, che ovviamente si sono concentrati sull'emergenza sanitaria, ma anche sul nuovo ospedale di Padova e il recente riconoscimento di Urbs Picta come patrimonio Unesco.

Speranza

«Nell’incontrare a Roma il ministro Roberto Speranza ho innanzitutto voluto ringraziarlo per il grande lavoro svolto durante tutto l’arco della pandemia, che ci ha colpito operando nell’interesse del paese e anche della nostra regione in una grande armonia istituzionale» ha raccontato il sindaco Giordani di ritorno dalla capitale «e oltretutto sempre con molto equilibrio e buon senso pur nelle mille difficoltà che si sono presentate. Ho ovviamente anche illustrato il grande successo istituzionale che ha visto tutti gli attori del territorio padovano e Veneto lavorare sodo, per dare concretezza al progetto del nuovo doppio polo della salute che oggi è giunto alla fase esecutiva ed è finanziato dalla Regione Veneto con fondi completamente pubblici. Ho anche espresso al Ministro la voce del nostro territorio e della città che chiede di agire con celerità su questa opera di salute pubblica che attendiamo da tempo. Come sottolineato anche dal Presidente Zaia, col quale concordo, un lavoro comune e armonioso tra livelli istituzionali che dal Governo, alla Regione al Comune, alle altre realtà locali operi per accelerare in ogni modo di legge i tempi di costruzione dell’opera è una necessità strategica sia per la salute pubblica che per dare al più presto piene potenzialità di azione alla nostra eccellente scuola di medicina. Nella massima trasparenza guadagnare tempo avrebbe un valore enorme per la nostra comunità, come sindaco di Padova continuerò a lavorare in tutte le sedi perché ciò sia possibile, è un mio dovere».

Franceschini

«È stato un piacere avere un lungo e positivo colloquio col Ministro Dario Franceschini, abbiamo condiviso assieme la valutazione che il recente riconoscimento Unesco ha un grande valore per Padova e per il Paese. Oggi serve investire per valorizzare le potenzialità di questa nomina in cui prestigio unito a azioni mirate di divulgazioni e marketing nazionale e internazionale può portare grandi benefici alla città. Come ho già detto lo stiamo facendo e investiremo circa 2 milioni di euro per comunicare la bellezza di Padova al mondo. Sono molte le opportunità che derivano dal Governo e dal Pnrr per raccogliere fondi e finalizzare opere di rilancio e valorizzazione in ambito culturale e siamo determinati a cogliere ogni occasione per la nostra città in stretta collaborazione e in costante contatto col ministero» chiude Giordani.