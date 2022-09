Giordani si libera di alcune deleghe: a Micalizzi l'Arcella, Bressa si riprende l'edilizia privata

Il sindaco Sergio Giordani ha modificato oggi 28 settembre le deleghe attribuite agli assessori, attribuendo al vicesindaco Andrea Micalizzi le deleghe a Progetto Arcella, Nuova Questura e Coordinamento e Sviluppo “Quadrante Est”, all’assessore Antonio Bressa la delega all’edilizia privata e all’assessora Francesca Benciolini la delega ai gemellaggi. Tutte queste deleghe erano fino ad oggi riservate al sindaco.

Il riepilogo aggiornato delle deleghe di ogni assessore

SERGIO GIORDANI – SINDACO

Grande Padova e Città Metropolitana, Programmazione e Controllo, Comunicazione e Relazioni

Esterne, U.R.P., Rete Civica, Città Sane. Sanità, Rapporti con le Organizzazioni Sindacali,

Innovazione, Politiche Giovanili, Bilancio e Affari Generali, Rapporti con l’Università,

Valorizzazione e Accessibilità Complesso Municipale, Agenda 21, Coordinamento Strategico

PNRR – Opere Speciali e Pianificazioni Territoriali, e tutto ciò che non è espressamente delegato

agli Assessori.

ANDREA MICALIZZI – con funzione di Vice Sindaco

Lavori Pubblici, Infrastrutture e Manutenzioni, Patrimonio e Partecipazioni, Edilizia Comunale,

Protezione Civile, Acque Fluviali, Qualità Urbana, Valorizzazione della Cinta Muraria e del Parco

delle Mura, Progetto Arcella, Nuova Questura, Coordinamento e sviluppo “Quadrante Est”;

FRANCESCA BENCIOLINI

Politiche Abitative, Edilizia Residenziale, Decentramento e Quartieri, Servizi Demografici e

Cimiteriali, Cooperazione Internazionale e Pace, Diritti Umani, Sussidiarietà, Accessibilità e Vita

Indipendente, Provveditorato, Gemellaggi;

DIEGO BONAVINA

Avvocatura Civica e Contratti, Sport, Impianti Sportivi, Manifestazioni Sportive, Legalità,

Trasparenza, Anticorruzione, Polizia Locale, Sicurezza Urbana;

ANTONIO BRESSA

Attività Produttive e Commercio, Marketing Territoriale, Tributi e Polo Catastale, Grandi eventi,

Politiche per la Tutela del Consumatore, Arredo Urbano, Verde, Parchi e Agricoltura, Edilizia

Privata;

MARGHERITA CERA

Risorse Umane, Salute Prevenzione e Sicurezza, Semplificazione Amministrativa, Programma

Agenda Digitale, Servizi Informatici e Telematici, Soft City, Programmi e Progetti Comunitari;

ANDREA COLASIO

Cultura, Musei e Biblioteche (comprese le Biblioteche di quartiere), Edilizia Monumentale,

Turismo;

MARGHERITA COLONNELLO

Sociale, Integrazione e Inclusione Sociale, Partecipazione, Diritto allo Studio, Politiche del Lavoro

e dell’Occupazione, Politiche di Genere e Pari Opportunità, Contrasto alla violenza di genere;

CRISTINA PIVA

Politiche Educative e Scolastiche, Coesione Sociale, Volontariato e Servizio Civile, Edilizia

Scolastica;

ANDREA RAGONA

Urbanistica, Mobilità e Viabilità, Ambiente, Ciclabilità.