Il sindaco Lazzarini ha consegnato 7 notebook ad alunni con bisogni educativi speciali

L'amministrazione comunale di Pozzonovo ha donato sette pc portatili al plesso scolastico comunale. I notebook, che dovranno necessariamente essere utilizzati all'interno della scuola, sono stati assegnati a bimbi e ragazzi con bisogni educativi speciali certificati.

Inclusione

«Dopo aver istituito un apposito capitolo in bilancio - spiega Lazzarini - per finanziare questo genere di iniziative, l'amministrazione comunale passa ancora una volta dalle parole ai fatti con un ulteriore segnale concreto per garantire a tutti le stesse possibilità di studio e permettere loro di non restare indietro in un mondo digitale che fa ormai sempre più parte di quello scolastico. Nel nostro piccolo, stiamo proseguendo nel solco tracciato dal Ministro per le disabilità, Erika Stefani, per favorire l'inclusione sociale e recuperare ogni forma di svantaggio socio-culturale».