Il sindaco di Mostar scopre a Montegrotto Terme la targa di amicizia tra le due città

Il sindaco di Mostar Mario Kordi? e una delegazione cittadina in visita a Montegrotto Terme hanno incontrato il sindaco e altri esponenti dell’amministrazione sampietrina e si sono recati presso il parco Mostar, e assieme hanno scoperto la targa con la scritta Parco Città di Mostar con i loghi delle due città.

Mostar

Le delegazioni hanno visitato la fontana che riproduce il ponte spezzato di Mostar identica a quella che c’è nella città bosniaca nel parco dedicato a Montegrotto Terme. Lo Stari Most, il ponte che legava le due parti delle città, era stato costruito quasi cinque secoli fa, fu distrutto durante la guerra in Bosnia Erzegovina nel 1993. Le unità croate lo bombardarono per due giorni finché, il 9 novembre alle dieci e quindici di mattina, il ponte crollò nel fiume.Le due fontane gemelle sono state costruite con trachite dei Colli euganei e pietra di Mostar.