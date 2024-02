Scacco attacca il sindaco Schiesaro che taglia 40 alberi al Parco della Repubblica

Sono stati abbattuti circa 40 piante di pioppo cipressino e abeti rossi al Parco della Repubblica di Cadoneghe, una decisione che non a tutti è piaciuta. Inevitabilmente, come per tutto ciò che riguarda il comune da qui alle elezioni, diventa un tema la visione che i vari candidati hanno dell'ambiente. Campagna elettorale che anche se non in modo ufficiale, è già partita.

«Abbiamo interessato in maniera informale, via mail, l’ufficio manutenzione di Cadoneghe", afferma Enrico Scacco presidente dell’associazione Futura, «per verificare se era stata eseguita e depositata una perizia tecnica da parte di un agronomo. Se un albero è ammalato o marcito alla base, non vuol dire che lo siano tutti gli altri, e non giustifica l’abbattimento di tutti gli altri presenti nel Parco.Gli alberi sono dichiarati da parte del Sindaco pericolosi, perché c’è stata qualche caduta durante i forti fortunali dello scorso anno. Normale un po’ su tutti i comuni della zona ma non per questo sono stati abbattuti tutti gli alberi. Ci possiamo basare sulle sue doti tecniche, anche se non ci pare ne abbia in titolo, oppure è stato interpellato e nominato un esperto in materia per una perizia prima di provvedere all’abbattimento?».

Il candidato anti Schiesaro si appella alla trasparenza: «In una recente dichiarazione, l’ex Sindaco Armano ha parlato di dovere di cura di ogni bene comune ereditato dal Comune, io vorrei invece parlare di competenza, trasparenza e legalità. Per questo visto che le mail inviati agli uffici non ha prodotto nulla faremo accesso agli atti in Comune per far conoscere ai cittadini l’iter che ha portato all’abbattimento e far luce su questa ennesima vicenda poco chiara».

«Cadoneghe è ormai abituata a queste prese di decisione unilaterale del Sindaco, quale è il progetto del Parco oltre a piantumare dei tigli, che sempre secondo le “competenze” del Sindaco sono migliori rispetto ai pioppi, perché si è dovuto correre in fretta e furia all’abbattimento? Vogliamo le motivazioni in maniera trasparente e documentata. Non possiamo più prendere per buone le parole del Sindaco Schiesaro, qui siamo di fronte ad un fatto che va indagato e di cui non sono stati forniti i documenti prontamente. Non si può nemmeno, d’altro canto, semplicemente gridare allo scandalo con un post e una vignetta come ha fatto l’ex Sindaco o le altre forze politiche, bisogna richiedere le carte e le motivazioni e dipanare tutta la questione in maniera trasparente e oggettiva».

«Sta nascendo un comitato attorno all’abbattimento degli alberi del Parco della Repubblica, che nominerà un esperto agronomo per verificare se gli alberi andavano o meno abbattuti e quale era l’indice di pericolosità. Non possiamo stare nell’immobilismo dei politici di Cadoneghe, maggioranza e opposizione, che si contrappongono solo con opposte dichiarazioni spesso ideologiche, senza dati e documenti. Noi sin da subito, sosterremo il nascente Comitato e i suoi promotori. Abbiamo già interessato un legale che potrebbe seguire tutte le pratiche e indagare sull’accaduto anche dopo la perizia che verrà fornita dall’agronomo. Spero nessuno ostacolerà, come già accaduto in passato il movimento di questi cittadini che cercano verità».