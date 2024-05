Il sindaco di Udine a Selvazzano per sostenere Piron e le campagne green

Martedì sera, all’interno del ciclo di eventi “Sindaci ad ovest” organizzato dalle liste che sostengono il candidato Claudio Piron alle amministrative di Selvazzano, è intervenuto il dott. Lorenzo Altissimo, esperto di risorse idriche. Insieme a lui anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni e Stefano Adujari Stoppa, Consigliere provinciale. Titolo della serata "Bacchiglione: un tesoro da custodire". Questo evento cade nella settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione e coincide con questi giorni di emergenza climatica ed esposizione del nostro territorio ad un elevato rischio idrogeologico, tenuto sotto costante monitoraggio dalla Protezione civile e dai Consorzi di Bonifica.

«Come lista "Futuro Green" abbiamo rafforzato la nostra coscienza di gruppo sull'urgenza di sensibilizzare la popolazione di Selvazzano sul tema della crisi climatica come crisi intersezionale: il Bacchiglione, in quanto fiume di risorgiva, è il nostro principale fornitore di un patrimonio idrico che i dati allarmanti registrati dall'Università di Padova negli ultimi cinquant'anni mostrano in costante diminuzione. L'allarme siccità che con una certa frequenza colpisce tragicamente le nostre zone, inficiandone la produzione agricola e costringendo sempre più spesso le autorità al razionamento dell'acqua, trova come naturale sistema di compensazione le disastrose alluvioni che, se da un lato ci forniscono nuove riserve idriche, dall'altro causano enormi danni infrastrutturali e crisi sociali profonde», evidenziano dalla lista Futuro Green che appoggia a Selvazzano la candidatura di Claudio Piron.

«Selvazzano Dentro ha bisogno di invertire la rotta intrapresa dalle amministrazioni passate, che per decenni hanno approvato progetti di urbanizzazione dei terreni agricoli e delle aree di naturale espansione del Bacchiglione: la via c'è ed è quella di bloccare il consumo di suolo urbano, investire sulla messa in sicurezza idraulica della città e sulla rigenerazione urbana attraverso il recupero di aree verdi e l'adozione di sistemi di assorbimento e di ricarica delle falde. Il modello è quello della cosiddetta "città spugna" messo a punto dal vicino comune di Santorso Vicentino tramite il progetto "Life Beware", nato dall'idea di un gruppo di giovani in risposta alla crisi energetica, e di cui settimane fa ci ha dato testimonianza il sindaco Franco Balzi.Alla crisi ambientale -che è crisi migratoria, sociale, politica, economica, alimentare, idrica, sanitaria- bisogna rispondere con l'innovazione sociale e il welfare generativo», sottolineano. «Vogliamo, inoltre, sottolineare che alla crisi idrica si deve e si può far fronte non solo attraverso l'esecuzione di piani per l'accumulo della risorsa idrica, di competenza dei tecnici e degli enti che amministrano i territori, ma anche a partire dall'informazione pubblica sull'impronta idrica che ciascuno di noi cittadini genera giornalmente attraverso il consumo dell'acqua: a dimostrazione del fatto che, ancora una volta, sono le pratiche di democrazia partecipativa a rappresentare la migliore forma di governance climatica.