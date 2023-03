Sir3, via al cantiere per la realizzazione della nuova tratta. Giordani: «Cambiamo la città»

Con il sindaco e presidente della Provincia di Paadova, Sergio Giordani, c'era naturalmente l'assessore alla mobilità Andrea Ragona, ma anche l'amministratore delegato di APS Holding, Riccardo Bentsik, Giuseppe Farina, presidente APS Holding Diego Galiazzo, RUP del progetto, APS Holding, Giacomo Baita, in rappresentanza dell'ATI CSE-Ferrari Ferruccio-Mermec STE- Euroferroviaria e soprattutto Alexandre Quéméneur, vicepresidente di Alstom Services France. E' stato il vero protagonista dell'inaugurazione del cantiere del Sir3, la nuova linea del tram che unirà la stazione a Voltabarozzo. Durante la presentazione infatti, il primo cittadino, Sergio Giordani, con fare ironico come è nel suo stile, ha stimolato Alexandre Quéméneur su quegli stessi punti che sono stati messi in discussione da chi critica l'opera. Lo stato di salute dell'azienda, una multinazionale che fattura 15miliardi di euro, delle tecnologie utlizzate per la realizzazione del Sir 3 e in generale sul tram. Col sorriso sulla bocca ha risposto facendo intendere che il percorso avviato è molto serio e forte quanto la multinazionale che rappresenta. Risolto il nodo Alstom l'assessore Andrea Ragona ha spiegato che i lavori veri e propri inizieranno tra qualche settimana perché in questa prima fase ci sono un serie di operazioni da fare per renderlo operativo. «Sono circa un paio d'anni di cantieri, che saranno mobili», ha spiegato l'assessore. «Col tram sarà più veloce muoversi per chi arriva da zone come Piove di Sacco o Legnaro. I sindaci dei comuni contermini sono molto interessati allo sviluppo di questa rete che permetterà di eliminare traffico e accorciare i tempi di percorrenza». Anche il sindaco Giordani ha insistito su questo punto: «Cambiamo la città, in meglio. Il Covid ha allungato i tempi ma tra un paio d'anni potremo godere del fatto che raggiungere e uscire dalla città sarà più semplice. Con tutti i benefici che ne comporta». Facciamo notare al sindaco che le domande poste al vicepresidente di Alstom erano mirate a mandare un messaggio a chi mette in discussione la stessa azienda oltre che il progetto. «E' la seconda azienda mondiale in questo campo. Offre altro che garanzie ed è un'azienda in salute, che ci sarà sempre».

Percorso: Stazione Ferroviaria – Voltabarozzo

• Lunghezza del tracciato: 5,496 km

• Numero fermate: 13

• Distanza media tra le fermate : 450 m

• Numero Sottostazioni elettriche di alimentazione: 3

• Numero convogli (lunghi 25 m): 7 a 3 casse

• Tempo percorrenza medio: 18 min

• Velocità commerciale: 18 km/h

I lavori prevedono in tutto 11 cantieri principali suddivisi in: Capolinea stazione, 28 sottocantieri lungo il percorso, e 2 cantieri fissi, al nuovo Ponte sullo Scaricatore e al Capolinea di Voltabarozzo. La conclusione dei lavori è prevista per la primavera del 2025

Stazione appaltante: APS HOLDING S.P.A.



Aggiudicazione dell'appalto integrato: DELIBERA N°943 del 04/03/2022

Importo lavori: € 49.677.063,59 Importo di aggiudicazione: € 47.380.367,11

Fonte di finanziamento: Legge 232/2016 D.M. 360 6/8/2018

Imprese esecutrici: Mandataria CSE, CONSORO STABILE EUROPEO

Mandanti: FERRARI FERRUCCIO, MERMEC-STE, EURO FERROVIARIA-SALCEF GROUP

