Sir3, il Comune prende possesso delle aree espropriate

L'assessore Andrea Ragona lo ha definito un ulteriore passo verso la realizzazione di Sir3, la nuova linea del tram. Si è conclusa infatti la parte degli espropri dei terreni interessati all'opera, passaggio che consente di dare il via ai cantieri. L'assessore Ragona ha commentato: «Non ci sono stati ricorsi da parte dei cittadini interessati. Qualche mese e vedremo i primi cantieri che serviranno per realizzare la nuova linea del tram. Un ulteriore passo in avanti per questa importante opera».