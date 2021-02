La soddisfazione di Giordani: «Il Polo vaccinale al Padiglione 6 della Fiera è in funzione e in uso»

Il Sindaco Giordani: «Una grande risposta delle istituzioni per garantire alle autorità sanitarie le migliori condizioni per concorrere tutti insieme a uscire nel più breve tempo possibile dalla pandemia»

E' davvero soddisfatto, il Sindaco Sergio Giordani: «Da oggi il polo vaccinale che abbiamo costruito con la Camera di Commercio e la Fiera di Padova al Padiglione 6 è in funzione de è in uso. L'Ulls lo ha perfettamente implementato. E' un grande successo di squadra delle Istituzioni che rispondono al territorio con i fatti. Celerità, operatività ed efficenza, queste sono le cose che contano». Per il Sindaco Giordani l'aspetto da evidenziare è quello che vede la collaborazione tra istituzioni ed enti: «Una grande risposta delle istituzioni per garantire alle autorità sanitarie le migliori condizioni per concorrere tutti insieme a uscire nel più breve tempo possibile dalla pandemia».