Incidenti stradali, Lega: «Inascoltati ma ci stiamo attivando per raggiungere l’obiettivo»

È argomento quasi quotidiano quello relativo agli incidenti stradali, molta meno rilevanza viene data alla prevenzione stradale, soprattutto in ambito scolastico. Le ultime drammatiche notizie avvenute non molti giorni fa hanno spinto anche la Lega alle riflessioni sulla pericolosità. Qualche giorno fa Franca Barison, Presidente dell’Associazione “Per non dimenticare” di Camposampiero, ha comunicato il suo sgomento per non essere riuscita a coinvolgere istituzioni e dirigenti scolastici nello sviluppo di un piano formativo di educazione stradale presso le scuole.

Sodero

«Anche a Padova le istituzioni hanno avuto orecchie da mercante – ha commentato la consigliera comunale Vera Sodero, in rappresentanza alla Lega Padova per Peghin Sindaco e che ha perso sulle strade il fratello di 21 anni – .Ho ricevuto un referente dell’Associazione “Per non dimenticare” alcune settimane fa, papà di un ragazzo di 16 anni morto in un incidente stradale, il quale mi chiedeva di aiutarlo a portare i progetti di prevenzione stradale nelle scuole patavine. L’assessore alla scuola Piva mi ha risposto di non esser competente e mi ha rinviato ad altro ufficio del Comune perché le sue deleghe ricoprono la fascia d’età 0-14 anni. Scritto all’ufficio indicato, non mi hanno nemmeno risposto - precisa Sodero - A Padova questa associazione ha realizzato il progetto alla scuola Severi solo perché il signor Ettore, padre del ragazzo scomparso, si è rivolto direttamente ai dirigenti scolastici».

La mozione

La consigliera della Lega Padova per Peghin Presidente però non si è arresa e ha proseguito con l’obiettivo di ottenere maggiore disponibilità da parte delle istituzioni nel promuovere la prevenzione stradale nelle scuole: «Ho depositato una mozione giorni fa come Lega, ancora da discutere – conclude Sodero – .Nella mozione chiedo di realizzare o rinforzare i progetti anche con la collaborazione della Polizia Locale a tutti i livelli scolastici senza distinzione di grado. È un progetto al quale tengo molto, e farò di tutto perché si possa raggiungere l’obiettivo».