«Soldi del Pnrr? Per precauzione accantonata somma per gli interessi su eventuali mutui»

Si dice convinto che arriveranno tutti alla fine, ma se non dovesse essere così il Comune avrebbe già pronto il "piano b". E il piano di riserva sarebbe quello di accedere dei mutui sopra i quali pagare ovviamente degli interessi. E quella somma, solo per precauzione, ci tiene a precisare il primo cittadino di Padova Sergio Giordani, è stata messa da parte. Due milioni di euro. Non sarebbero ovviamente prestiti utili per finire le opere, questo è bene chiarirlo, ma quelli che servono per coprire i pagamenti delle imprese impegnate nei cantieri.

I soldi stanno già arrivando in realtà, ma un po' troppo lentamente, secondo l'amministrazione comunale. E per questo bisogna correre ai ripari o per lo meno fare in modo di non farsi trovare impreparati a fronte di ritardi. «Non possiamo fare mutui perché lo Stato non asseconda i lavori». commenta il sindaco Sergio Giordani. «Abbiamo diritto a 648milioni di finanziamento dal Pnrr. Noi dobbiamo pagare le imprese, quindi stiamo molto attenti a tutto. Per questo abbiamo accantonato 2milioni, per quella eventualità. Ma sono certo che alla fine tutti i soldi arriveranno».

Il sindaco Giordani ci tiene a precisare di non essere così preoccupato anche se effettivamente un po' di apprensione per le tempistiche, c'è. Inoltre, ma quella è tutta un'altra partita, Padova è ancora in attesa di sapere se arriveranno i fondi per concludere l'arco di Giano, opera a detta di tutti fondamentale per la nuova viabilità che dovrebbe svilupparsi con il trasformarsi della zona est della città, dove sorgeranno la nuova questura e soprattutto il nuovo ospedale. Per terminarlo servono altri 45milioni di euro. Anche questi il sindaco, è convinto si riusciranno a trovare.