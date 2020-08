Solidarietà Ambiente Lavoro: depositate le liste in tutte le province del Veneto

In tutti i tribunali dei capoluoghi del Veneto, sono state presentate le firme per le liste provinciali di Solidarietà Ambiente Lavoro. «In meno di due settimane, più di 5000 cittadine/i hanno sottoscritto le nostre liste: un numero ampiamente superiore a quello necessario.Siamo stati presenti con i nostri gazebo e banchetti ovunque nel territorio della nostra regione: dal Cadore all'Alto Polesine, dalla provincia veronese al Veneto Orientale; testimonianza chiara di una presenza territoriale diffusa e di un impegno generoso delle attiviste e degli attivisti. Saremo gli unici a presentare il simbolo storico delle lotte e delle conquiste sociali nel nostro paese. Saremo gli unici a presentare non solo una proposta di netta alternativa ai blocchi di centrodestra e centrosinistra, ma anche di radicale alternativa al modello sociale economico dominante, già sconfitto dal Covid-19. Nella sostanza, una proposta programmatica e politica apertamente antiliberista e anticapitalista con al centro i diritti sociali, civili e del lavoro, antirazzista, femminista ed ecologista coerente», ha dichiarato Paolo Benvegnù, candidato presidente della regione Veneto per la lista Solidarietà Ambiente Lavoro (SAL).

