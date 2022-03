Elezioni comunali, solo uno straniero su 10 degli aventi diritto è iscritto ale liste elettorali

Solo uno straniero su dieci degli aventi diritto oggi potrebbe votare per le elezioni amministrative della prossima primavera. A potersi recare alle urne sono i cittadini europei residenti a Padova (a cui non è permesso esprimersi solo alle politiche) che in città sono 8922, di cui 7574 di nazionalità romena. Solo 801 però sono iscritti alle liste elettorali. Potranno però ancora iscriversi fino a 5 giorni dopo la convocazione dei comizi elettorali, che non essendoci ancora la data delle amministrative, non è stata convocata. «Noi spingiamo da sempre alla partecipazione di tutta la comunità - evidenzia l'assessora ai servizi demografici, Francesca Benciolini - e quindi faccio un appello a tutti coloro che non si sono ancora iscritti. A prescindere ovviamente dalle loro fedi politiche, ritengo sia importante partecipare con il voto al lavoro della comunità e per la comunità»