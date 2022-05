Sondaggi online e apertura della sede virtuale: prosegue la campagna di "Alleanza per Padova"

Tra sondaggi online e attivazione della sede elettorale virtuale: prosegue la campagna di avvicinamento alle Comunali della lista “Minasola Sindaco - Alleanza per Padova”.

Sondaggi

Al suo recente sondaggio online settimanale, i padovani che hanno avuto accesso al sito web del movimento di Domenico Minasola e votato per i quesiti proposti si avvicinano a 1.500: sono infatti già 1.470 quanti hanno votato per il Sondaggio (intitolato "Turismo e Ambiente - Liberare la Padova d'acque") che verteva sulla promozione turistica del patrimonio culturale e architettonico della nostra città, sulla realizzazione di collegamenti fluviali per una mobilità interna e rimozione dei detriti dagli alvei, sulla creazione di una Fondazione a partecipazione mista con i principali player del turismo per promuovere gli eventi culturali e artistici. È ora on line un nuovo Sondaggio, che ha come argomento "Vivibilità periferie urbane - Sicurezza - Degrado": è possibile votare, in forma anonima, tramite www.alleanzaperpadova.it.

Sede elettorale virtuale

Da oggi, lunedì 9 maggio, sarà attiva l’annunciata sede elettorale virtuale “Minasola Sindaco - Alleanza per Padova”, grazie alla quale i padovani potranno interagire via Zoom direttamente con il candidato a sindaco di Padova Domenico Minasola oppure con i candidati al Consiglio Comunale della sua lista, anche in questo caso tramite www.alleanzaperpadova.it. Gli orari in cui la Sede Elettorale virtuale è attiva saranno dalle 18 alle 19 nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle 11 alle 12 nel giorno di sabato.