Soranzo: «Contro la scarsità di alloggi in città turistiche e universitarie serve rimodulare gli affitti brevi»

“Credo che la posizione di Confcommercio Padova sia assolutamente da sostenere”, dice il vicepresidente del gruppo consiliare regionale FdI Enoch Soranzo. “Contro la scarsità di alloggi nelle città turistiche e universitarie - continua Soranzo - la proposta dell'amministrazione fiorentina di rimodulare il tributo sugli affitti brevi per frenare la loro proliferazione, sostenuta appunto da Confcommercio, potrebbe certamente essere una buona soluzione.” Il fenomeno che sta sottraendo abitazioni alle comunità anche in città non grandi, ma dal forte trend turistico come Padova, inizia infatti a preoccupare non poco i residenti.

“Anche Firenze, Barcellona, Amsterdam e New York hanno intrapreso azioni contro gli affitti brevi, che spesso trasformano i centri urbani in villaggi turistici, a scapito degli abitanti stanziali - dichiara Soranzo - e per affrontare il problema ritengo assolutamente necessaria una normativa che riduca drasticamente la possibilità di affittare per brevi periodi, favorendo invece l'affitto ai residenti. Pur riconoscendo la legittimità dell'uso della proprietà privata, Ascom Confcommercio Padova solleva anche il problema della vivibilità della città. Gli affitti brevi sono particolarmente redditizi e molti proprietari stanno convertendo i loro immobili da affitti a lungo a quelli a breve termine, contribuendo ad un innalzamento dei prezzi nelle città turistiche e universitarie”.

Padova, essendo città sia turistica che universitaria, non sfugge a questa regola. Il costo degli affitti è aumentato in media di oltre il 5% negli ultimi quattro anni, e il trend non sembra destinato a fermarsi. A Barcellona, ad esempio, Airbnb ha fatto aumentare in media i prezzi degli affitti dell'1,9% in un solo anno, con punte del 7% nei quartieri dove è più presente. “Per limitare gli effetti negativi mantenendo quelli positivi - chiosa Soranzo - non posso non sposare la posizione di Ascom Confcommercio Padova che propone di azzerare l'IMU per tre anni per chi passa dagli affitti brevi a quelli lunghi, in linea con quanto previsto dal Comune di Padova per le abitazioni locate a canone concordato. Questa misura potrebbe rappresentare una soluzione ragionevole per bilanciare le esigenze del turismo con quelle della comunità residente”.