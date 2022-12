Enoch Soranzo: «Istituire l'elenco regionale degli amministratori di condominio è una tutela per i cittadini»

Il 13 dicembre 2022 su iniziativa dei Consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Soranzo Enoch, Polato Daniele, Formaggio Joe, Razzolini Tommaso, Pavanetto Lucas, è stata presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale del Veneto la proposta di legge inerente all’Istituzione dell’elenco regionale degli amministratori di condominio.

Scelta

«Scegliere un amministratore a cui affidare la tutela del proprio patrimonio è diventato oggi sempre più un momento di attenta analisi da parte dei condomini - afferma Enoch Soranzo - perché sono troppe ormai le responsabilità civili e penali che investono questo professionista e non ci si può affidare al caso. In quest’ottica si è deciso di intervenire, poiché pur in presenza di una disciplina di accesso all'attività di amministratore di condominio (Legge n. 220/2012), tale attività non ha carattere ordinistico». Esistono norme codicistiche dedicate ai requisiti per assumere incarichi di amministrazione condominiale, non ultimi corsi di formazione ed aggiornamento. Non esiste però alcun elenco dedicato alla professione in parola, verosimilmente perché numerosi ordini professionali intendono l'attività di amministratore condominiale come collaterale a quella principale dei loro iscritti e per questo con la stessa compatibile. «Si pensi agli avvocati, ai commercialisti, ecc. – prosegue il Capogruppo Enoch Soranzo – che appartengono già ad ordini professionali, e molti dei quali esercitano tale professione,e ciò ha fatto sì che qualcuno obiettasse sulla natura di professione non regolamentata dell'attività di amministratore condominiale». Con la Legge 220/2012 il legislatore nazionale aveva inteso fornire ai condomini una maggiore conoscibilità e trasparenza dell'operato dell'amministratore, nonché ampliare la possibilità di controllo della sua attività. La proposta di legge presentata dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia vuole implementare sul territorio l’efficacia delle virtù della legge.

Registro

«L'iscrizione al registro avviene previa verifica da parte degli uffici regionali sul rispetto dei requisiti previsti - continua il primo firmatario Capogruppo Soranzo – che sono essenziali per assicurare ai cittadini una tutela a 360 gradi. Tale elenco, pubblicato e aggiornato sul sito internet istituzionale della Regione, rappresenterà un ulteriore strumento di trasparenza e legalità, a maggiore garanzia per i cittadini e l'attività di amministrazione. Questi interventi descritti nella nostra proposta – conclude il Capogruppo Soranzo - ci permettono di supportare il lavoro carico di responsabilità degli amministratori di condominio e, al tempo stesso, di tutelare i condomini, assicurando e garantendo ad entrambe le parti un contesto più sicuro ed agevole utile a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini».