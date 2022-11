Fratelli d'Italia, il nuovo capogruppo veneto è il padovano Enoch Soranzo

I Consiglieri regionali veneti di “Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni” si sono riuniti ieri, giovedì 10 novembre, e hanno eletto Enoch Soranzo nuovo presidente del Gruppo Consiliare.

Enoch Soranzo

Soranzo, imprenditore padovano classe ‘74, già sindaco della Città di Selvazzano Dentro e presidente della Provincia di Padova, succede a Raffaele Speranzon, eletto deputato in occasione delle recenti elezioni Politiche. Nel corso dello stesso incontro il veronese Daniele Polato è stato inoltre eletto vice-capigruppo. Afferma Soranzo: «Ringrazio i colleghi per la fiducia che mi hanno ribadito indicandomi alla guida del nostro Gruppo Consiliare: continueremo il nostro operato sul solco tracciato in questi primi due anni di legislatura, consapevoli dell’ulteriore grande responsabilità che ci è affidata dai recenti risultati elettorali. In questo momento di particolare congiuntura economica, con il vice-capigruppo Polato, i colleghi Formaggio, Razzolini e Pavanetto e l’assessore Donazzan continueremo a rappresentare in ogni sede e tavolo regionale le istanze delle imprese e dei professionisti, degli amministratori e dei cittadini veneti. Saremo inoltre per il nostro territorio un raccordo con il governo guidato da Giorgia Meloni, primo esecutivo politico e di centrodestra dopo 11 anni, eletto dai cittadini e forte di una marcata rappresentanza veneta nei principali ruoli parlamentari e di governo»