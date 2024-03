Soranzo "richiama" gli alleati: «In Provincia maggioranza al centro destra. Poteva essere nostra anche la presidenza»

«Ho fatto i complimenti a tutti per l'impegno profuso e mi sono congratulato con Matteo Cavatton e Luigi Sabatino. Due eletti di grande peso,competenza ed esperienza, con loro sono sicuro faremo bene per la citta' e per tutta la Provincia». Appare soddisfatto Enoch Soranzo, capo gruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, nel commentare il risultato delle elezioni provinciali.

«Credo di poter dire che abbiamo raggiunto il massimo risultato possibile in questo momento per le nostre possibilità considerando che la nostra rappresentanza di amministratori eletti è parametrata a qualche anno fa e quindi non corrispondente al reale consenso che oggi ci viene riconosciuto: gia' con le prossime elezioni amministrative del prossimo giugno, crediamo, si possa ampliare il numero dei nostri rappresentanti nei consigli comunali». Toni equilibrati che però non nascondono le ambizioni del partito della premier Giorgia Meloni. Ci sono anche le europee a giugno, anche quello è un banco di prova importante proprio per misurare le forze in vista della corsa alla Regione. Fratelli d'Italia da tempo rivendica la volontà di avere un proprio, meglio se sostenuto da tutto il centro destra. Un'idea che alla Lega, ad esempio, non piace affatto. Ma Soranzo in questa fase rassicura gli alleati, e anzi mette in evidenza che è proprio la coalizione di centro destra a rappresentare la maggioranza in Provincia.

«Un dato però rilevante è che il centro destra ha una ampia maggioranza ed oggi è sotto gli occhi di tutti. Già due anni fa avevamo più volte sostenuto questa idea e infatti, se si fosse votato come ora, con liste separate, oggi avremmo un Presidente della Provincia di centro destra ma purtroppo al tempo si scelse di fare ancora una volta una lista unitaria e quindi non voler scoprire il reale peso del centro destra», fa notare Soranzo tornando su una vicenda che alimentò non poche discussioni proprio all'interno della coalizione. Per Soranzo insomma, fu una occasione persa per tutto il centro destra, ma la sensazione che più che un rimpianto riguardo qualcosa di passato sia più una preoccupazione rivolta al futuro, neppure tanto prossimo. Se una cosa ha detto questo voto, è che le prossime europee saranno decisive per valutare il "peso" di ogni componente della coalizione di centro destra. La speranza in FdI è che le gerarchie possano cambiare a suo favore, Forza Italia e soprattutto Lega permettendo.