Sostenibilità ambientale, per Padova il miglior risultato di sempre

Padova recupera sette posizioni, passando dal 36° al 29° posto nella classifica generale di Ecosistema Urbano, l’indagine di Legambiente e Ambiente Italia dei capoluoghi di provincia italiani, riferita al 2021. E' il miglior risultato di sempre.

Sono diciotto gli indicatori ambientali presi in considerazione per stilare questa speciale classifica. Tra questi la presenza di polveri sottili Pm10. Si è passati da 82 sforamenti del 2020 ai 57 sforamenti nel 2021, un anno però ancora condizionato dal Covid. La qualità dell'aria rimane comunque ancora un tasto dolente, come anche il dato sul consumo di suolo. Si sono ridotti invece i consumi idrici pro capite, passati da 153 a 147,1 litri per abitante e anche le perdite di rete, anche se il dato non è così consistente visto che si è passati dal 29,5 al 28,6%. Altri indici riguardano le piste ciclabili, che sono Aumentano ancora gli impianti solari installati su edifici pubblici, bene anche per quanto riguarda le isole pedonali, il verde urbano e il numero di alberi nelle aree pubbliche. «Si cominciano a vedere i risultati di un percorso iniziato cinque anni fa – commenta l’assessore alla mobilità, Andrea Ragona – e c’è ancora tanto da fare ma abbiamo preso la direzione giusta».