Sport e giochi: come cambiano i parchi cittadini

L'assessora Chiara Gallani: «Molti i progetti che stanno diventando realtà. 560mila euro per attrezzature sportive e giochi per parchi e aree verdi. Inoltre finalmente rifatto tutto il percorso vita del lungo argine scaricatore al Bassanello. Importanti interventi in tutte le aree verdi, compresa la cura del verde dei canali»