Uno sportello in aiuto dei genitori che devono iscrivere i figli a scuola

È ufficialmente aperta la possibilità di presentare la domanda di iscrizione all'anno scolastico 2024-25. Quest’anno l’invio delle domande, consentito fino alle ore 20 del 10 febbraio, dovrà essere fatta solo in forma digitale attraverso la nuova piattaforma del MIM dedicata a studenti e famiglie. «Per venire incontro alle famiglie del territorio – spiega Anna Franco assessore alla famiglia – con la cooperativa Bottega dei ragazzi, che gestisce lo sportello famiglia, abbiamo pensato di mettere a disposizione un operatore disponibile ad aiutare i genitori dal punto di vista operativo per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado».

Lo sportello Famiglia è un progetto promosso dal Comune di Albignasegoe dalla Regione del Veneto, per dotare le famiglie di uno strumento di orientamento ai servizi del territorio, si trova presso la sede dell’Informagiovani in Via Roma 224 ed è aperto il lunedì dalle 11,30 alle 13,30 e il giovedì dalle 16,30 alle 18,30. Nell’anno 2023 lo sportello famiglia ha registrato 371 accessi di cui 211 nuovi accessi, i contatti riguardano principalmente richieste di informazioni, di supporto nell’espletare pratiche burocratiche online e richieste di sostegno sociale ed economico. «I dati relativi alle attività dell’anno che si è appena concluso confermano lo Sportello quale fondamentale strumento di facilitazione per le famiglie nel reperimento di informazioni utili e di orientamento ai servizi sul territorio sulla base dei propri bisogni, in linea con gli obiettivi di progetto che hanno portato alla sua istituzione», aggiunge l’assessore.

È possibile scoprire tutti i servizi per le famiglie di Albignasego nel sito www.albignasegofamiglie.it o nella pagina Facebook Albignasego Famiglie, entrambi in costante aggiornamento, dove sono esposti contenuti ed informazioni divisi in 8 aree tematiche: socio educativo, sportivo, scolastico, ricreativo, psicologico, culturale, sanitario e logistico, rispetto ai servizi del Comune e a opportunità per le famiglie a carattere anche regionale e nazionale, dell’ULSS 6 Euganea e dell’INPS.Per contattare lo sportello famiglia è possibile chiamare al numero 049 8627770 o scrivere una mail all’indirizzo info@albignasegofamiglie.it.