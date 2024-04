E' Sposato il candidato sindaco del centrodestra per Rubano: «Trascurati chi è fuori dal giro»

Sposato ci riprova. Dopo l'esperienza del 2017 a Padova, dove superò appena l'1% e quella da assessore a Cadoneghe con la giunta Schiesaro (da cui si è dimesso durante il caos multe autovelox) ora prova a diventare primo cittadino di Rubano. È l'imprenditore Luigi Sposato il candidato sindaco per il centrodestra per le prossime elezioni. Il fondatore e presidente di Eurointerim, agenzia per il lavoro con oltre 40 filiali in tutta Italia, correrà per il municipio con una propria lista civica e il sostegno di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Coraggio Italia.

Le sue prime parole

«Rubano è un paese a cui ho sempre voluto bene - spiega da residente a Cadoneghe - e da dove da due decenni intrattengo intense relazioni personali e professionali. Queste relazioni professionali sono cresciute nel tempo fino a diventare veri e propri rapporti di amicizia. Sono stati questi soggetti a chiedermi di scendere in campo, insieme ad alcune associazioni e partiti, che si sono fatti portavoce di una forte domanda di cambiamento. La lunghissima stagione al potere dell’attuale maggioranza politica, che in passato aveva fatto anche cose apprezzabili, nel tempo ha portato gli amministratori sempre più lontano dai bisogni delle famiglie e delle imprese. Quando si governa da troppo è inevitabile finire per ripetere sempre le stesse scelte, tutelando gli interessi di pochi, e trascurando chi è fuori dal giro».

Mancanza di ascolto

«C’è mancanza di ascolto del paese, non si sentono idee nuove: siamo arrivati alla fine di un ciclo - prosegue Sposato - .Serve restituire voce a quella grandissima parte di popolazione che le ultime amministrazioni hanno dimenticato: i commercianti, i professionisti, le partite Iva, e tutti coloro che vivono del proprio lavoro senza chiedere nulla alla politica, e fanno sempre più fatica a far quadrare i conti. Per queste persone ho deciso di mettermi in gioco, restituendo alla meravigliosa comunità di Rubano un po’ dell’amore e della disponibilità che ho ricevuto. Mi è sembrato naturale farlo insieme alle forze politiche del centrodestra, con cui ho sempre dialogato e condiviso idee, valori ed esperienze amministrative. Servono trasparenza e lungimiranza per fronte alle importanti sfide che riguarderanno per il prossimo decennio il territorio di Rubano. Ci presentiamo uniti con un progretto forte, innovativo e alternativo all’attuale amministrazione a guida Pd. Avremo modo di raccontarlo alle migliaia di cittadini che incontreremo nelle prossime settimane: sarà una campagna emozionante».

La coalizione

«Fratelli d’Italia è pronta a dare il suo contributo a una proposta di cambiamento seria e credibile – dichiara il coordinatore provinciale meloniano Enoch Soranzo – sulle capacità e le competenze dell’amico Luigi parla la sua storia professionale. Ora tutti al lavoro, per dare a Rubano l’amministrazione che merita». «I valori che guidano Luigi Sposato sono anche i nostri – aggiunge per Forza Italia il consigliere regionale Fabrizio Boron – la centralità del lavoro, la responsabilità personale, la libertà di impresa. Quando l’abbiamo incontrato, abbiamo sentito di parlare la stessa lingua. La scelta di sostenerlo è stata naturale». «Negli ultimi 5 anni – ricorda il leghista Marcello Bano – i nostri consiglieri comunali sono stati in prima linea nel proporre, dai banchi della minoranza, un’alternativa all’attuale sistema. Crediamo che Rubano sia pronta a quella svolta che moltissimi cittadini invocano a gran voce». «Siamo in campo con un centrodestra unito e compatto – conclude il presidente dell’Udc Antonio De Poli – di cui sono una componente fondamentale quelle forze civiche e moderate che da tempo stanno lavorando per costruire una Rubano diversa»