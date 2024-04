Sposato candidato sindaco a Rubano? «Non smentisco e non confermo»

Al telefono ci dice proprio così, dopo qualche minuto in cui entrambi ci giriamo intorno, alla domanda se sarà lui il candidato sindaco del centro destra alle prossime elezioni di giugno in cui si voterà il nuovo sindaco che succederà a Sabrina Dona. L'attuale prima cittadina di Rubano non può più presentarsi e per questo il centro sinistra ha già presentato la candidatura di Chiara Buson. Francesca Dall'Aglio è invece la candidata civica. Manca il nome forte per il centro destra che avrebbe appunto chiesto all'imprenditore, è il patron di Eurointerim, la sua disponibilità.

Già candidato sindaco a Padova ai tempi della sfida, era il 2017, che ha portato Massimo Bitonci e Sergio Giordani al ballottaggio, con la vittoria di quest'ultimo, è stato poi assessore al comune di Cadoneghe con il sindaco Marco Schiesaro fino a qualche mese fa. Storia recente conclusasi anzitempo perché Sposato è prima di tutto un imprenditore e il doppio impegno, l'aveva spiegata così, era diventato difficile da sostenere. Sposato era assessore al bilancio. Ora spunta questa nuova opportunità. «Non confermo», di dice immediatamente. Però non smentisce neppure, ci facciamo sotto noi. «Non smentisco e non confermo, mi sembra la formula migliore in questi casi». Impossibile dargli torto, ma sappiamo bene questo cosa significa, in politica.