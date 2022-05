Spunta sondaggio indipendente: Giordani dato come sicuro sindaco, ma Peghin rimonta

Giordani sarà confermato sindaco di Padova secondo l'ultimo sondaggio (indipendente, senza nessun committente, come confermato dai sondaggisti) autofinanzianto da BiDiMedia, agenzia che si occupa di rilevazioni e statistiche. Come emerge dalla rilevazione sulle intenzioni di voto per le politiche, il Pd sarebbe il primo partito in città quasi al 28%. Lega seconda, con Fratelli d’Italia in netta ascesa e terza forza nel comune. Il Movimento Cinque Stelle sotto il 6%, in forte difficoltà in tutto il nord, tallonato dalla federazione liberale +Europa/Azione al 5,5%. Forza Italia al 5%, mentre tra 2 e 3 punti percentuali si collocano i piccoli partiti di area centrosinistra.

La fiducia nel sindaco

Secondo il sondaggio Sergio Giordani è apprezzato da esattamente metà dei padovani: questo il risultato della domanda del sondaggio BiDiMedia sulla fiducia nel sindaco uscente. il 50% che approva il primo cittadino si divide equamente tra chi ha molta fiducia e chi abbastanza. Il 42% dei cittadini di Padova invece non apprezza il sindaco. Il sostegno a Giordani è pressoché totale nell’area dicentrosinistra, mentre a destra la stragrande maggioranza degli elettori non lo sostiene. Tuttavia il sindaco ha la fiducia dal 14% degli elettori dei partiti avversari: percentuale apparentemente piccola, ma che in elezioni come le comunali, in cui si vota innanzitutto per il candidato, può fare la differenza.

Intenzioni di voto per i candidati sindaco a primo e secondo turno

Forte del buon apprezzamento, Sergio Giordani vincerebbe al primo turno secondo il sondaggio BiDiMedia: il sindaco uscente si attesta infatti al 53,2%, sufficiente ad evitare il ricorso al secondo turno. Lo sfidante di Cdx Peghin si ferma al 40%, risultato non disprezzabile dovuto anche al forte bipolarismo di questa sfida. Il terzo candidato rilevato, la civica Francesca Gislon – proveniente dall’area del candidato del 2017 Lorenzoni – si fermerebbe al 2,6%. Sotto ai 2 punti percentuali gli altri candidati.

Ballottaggio

Nonostante il sondaggio pronostichi una vittoria la primo turno, è possibile sia necessario il ritorno alle urne dopo due settimane: il superamento del 50% dei voti è infatti Dentro il margine di errore del 4,1%. Qualora si andasse al ballottaggio, Giordani prevarrebbe agevolmente su Peghin, vincendo con il 60% dei consensi, +20 punti sul rivale di centrodestra

I risultati delle liste

Anche alle comunali, come già visto alle politiche, il Partito Democratico sarebbe primo partito. Il PD si fermerebbe al 17,3% per via della competizione interna di diverse liste, civiche o somme di diversi partiti, presenti solo alle elezioni locali, a partire dalla Civica di Giordani che sfiorerebbe il 15%, forte del consenso personale del sindaco uscente. Buon risultato sopra al 7% per Coalizione Civica, l’ensemble di Sinistra a sostegno di Giordani. M5S invece fermo appena sopra al 3%, sotto ai 3 punti percentuali le altre liste della coalizione. Il totale delle liste del Csx arriva al 51,8%, un punto e mezzo sotto al dato di Giordani (che si conferma quindi candidato forte) ma alcuni punti sopra alla forza dell’area alle politiche. Un risultato dovuto probabilmente alla presenza delle civiche del sindaco che portano voti esterni al Csx.

Centrodestra

Prima lista del Cdx e terza assoluta sarebbe la Lega, che si ferma al 13,5%, appena un punto e mezzo sopra a FdI. Buon risultato sopra al 10% per la civica di Peghin. FI è rilevata al 3,3%, mentre le altre liste minori del Cdx non supererebbero il punto percentuale ciascuna. Nel complesso la coalizione si attesta al 41,4%: 10 punti di distacco dal Csx e oltre 1 sopra al proprio candidato sindaco, che non sembra quindi particolarmente apprezzato dall’elettorato.

Altri candidati

Tra le altre liste non collegate ai poli maggiori, solo la Civica di Gislon, pur fermandosi al 2,5%, sembra avere qualche limitata speranza di entrare in Consiglio comunale; tutte le altre formazioni si attestano sotto al punto percentuale.