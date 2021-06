Una squadra di Volontari di Agna in servizio a Borca di Cadore

Volontari della Protezione Civile di Agna sono impegnati nel l servizio di monitoraggio della frana di Cancia, attivato dalla Regione Veneto.

Frana

La frana è osservata a vista a partire dal 2009, quando aveva causato alcune vittime. La Protezione Civile per questo motivo è dotata di un sistema tecnologico di controllo e allarme, che scatta in caso di eventi meteo particolarmente intensi e di temporali che possono svilupparsi a monte, con il rischio di innesco di colate detritiche. «Auguro buon lavoro - ha sottolineato il Sindaco di Agna, Gianluca Piva - alla nostra squadra impegnata a Borca nel monitoraggio della pericolosa frana. I nostri Volontari sono sempre presenti e operativi, un vero orgoglio per la nostra collettività».