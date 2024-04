SR 10, De Poli incalza Salvini: «Servono le risorse per completarla»

Dopo lo sblocco dei primi fondi e dello stralcio finanziato per la realizzazione della tratta dell'ex Sr 10 che da Borgo Veneto – Montagnana in provincia di Padova dovrebbe arrivare fino a Legnago (Verona), a Roma si è tornati sull'argomento per sciogliere il nodo dei finanziamenti per la completa realizzazione dell'opera . «E' di importanza strategica e centrale», afferma il senatore UDC Antonio De Poli che, a Palazzo Madama è tornato ad occuparsi del dossier SR 10.

«Ricordo che 40 giorni dopo l’insediamento dell’Esecutivo, a dicembre 2022, in Senato, proprio durante il question time, siamo riusciti ad ottenere dal Governo un impegno per garantire la realizzazione di opere di preminente interesse tra cui rientrava, appunto, la prosecuzione della Strada Padania Inferiore. A distanza di un anno e mezzo, questo impegno si è tradotto in realtà, grazie al lavoro svolto dal Ministro delle Infrastrutture. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento complessivo di 169,7 milioni di euro: 80 mln per il tratto tra Ponso e Carceri, grazie all’accordo di programma MIT-ANAS; altri 89,7 milioni di euro a valere sul FSC (Fondo sviluppo e coesione) per il tratto da Borgo Veneto e Ponso», ha ricordato De Poli. «Ora – evidenzia il senatore De Poli rivolgendosi a Salvini – dobbiamo proseguire questa partita per il territorio. Questa infrastruttura, infatti, consentirebbe di mettere adeguatamente in comunicazione una delle zone più produttive del Paese con la rete autostradale e alleggerire così il traffico sui centri abitati. Con i primi due importanti finanziamenti abbiamo vinto il primo tempo della partita, ora dobbiamo continuare a ‘giocare’ e portare a casa il risultato finale», conclude De Poli. Sono 24 i km da realizzare rimasti senza copertura. Di qui l'iniziativa del senatore Udc di incalzare direttamente il ministro, Matteo Salvini.