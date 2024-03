Sr 10, stanziati 80milioni per la realizzazione

Il senatore UDC Antonio De Poli che, in questa Legislatura, ha più volte posto il dossier SR 10 sul tavolo del Governo, non può che essere soddisfatto «Oggi si centra un obiettivo strategico e importante per il nostro territorio padovano: sì a 80 milioni (grazie all’accordo tra MIT e ANAS) per il secondo tratto tra Ponso e Carceri e, dunque, per la realizzazione della Strada regionale 10, un’infrastruttura cruciale per lo sviluppo e la crescita della Bassa Padovana».

«Circa un anno fa, nel corso del question time in Senato, come molti ricorderanno, lo stesso Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Salvini affermava a chiare lettere che, per l’Esecutivo, questa opera è una priorità. I fatti ci danno ragione. Il completamento della nuova Strada Statale 10 è per me, da sempre, una priorità infrastrutturale: in questi anni mi sono fatto portavoce delle categorie economiche della Bassa Padovana e oggi, finalmente, si taglia un traguardo storico per il nostro territorio. Personalmente ho seguito il dossier fin dall’inizio della Legislatura e, dopo 40 giorni, dall’insediamento del Governo, il Ministro mi ha assicurato il suo impegno personale su questo importante capitolo. Oggi vediamo i frutti tangibili di questo impegno: è per noi, ma soprattutto per i Cittadini e il mondo economico, un grande segnale di fiducia», ha spiegto il senatore Antonio De Poli.

La stessa soddisfazione è stata espressa anche da Enoch Soranzo, capo gruppo in Regione di FdI. «Con un sospiro di sollievo - commenta il consigliere regionale - tutti i residenti della bassa padovana potranno raggiungere con maggiore facilità il sistema autostradale della Valdastico e della Padova-Bologna, a partire dal casello di Santa Margherita d’Adige. Una promessa mantenuta dal Governo Meloni, quindi, che renderà più accessibile anche l’ospedale di Schiavonia. Si tratta di un’opera fondamentale destinata a rendere più scorrevole e sicura la viabilità in un’area importante del Medio Veneto, poiché alleggerirà il traffico attuale gravante sui centri abitati migliorando così la funzionalità dell’intera rete stradale. Questo grazie anche all’impegno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile che, nell’ambito dei finanziamenti del Fondo Sviluppo e Coesione, ha assegnato 80 milioni per la realizzazione del tratto mancante funzionale della SR 10 ‘Padana inferiore’, da Ponso a Carceri, e alla fattiva decisione del Governo Meloni e del viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, che ringrazio. La nuova strada extraurbana attraverserà i Comuni da Borgo Veneto a Carceri, con lavori per un importo complessivo di 170 milioni di euro, suddivisi in 89,7 milioni per la tratta Borgo Veneto-Ponso e 80 milioni di euro per quella Ponso-Carceri. Non posso non ringraziare anche tutti sindaci del Comprensorio per la tenacia e la collaborazione dimostrate in questi anni, perché un’infrastruttura importante come questa vedesse la luce - chiosa Enoch Soranzo - e ora siamo certi e fiduciosi che riusciremo in tempi brevi a completare l’intera opera. Come Regione Veneto avevamo finanziato, grazie al Fondo nazionale per lo sviluppo e la coesione, 89,7 milioni di euro, impegnandoci a recuperare a stretto giro la differenza di risorse. Con il contratto di programma tra MIT e Anas, siamo ora riusciti a coprire anche il secondo tratto. L’obiettivo futuro è naturalmente quello di realizzare anche il tratto fino a Legnago, concorrendo ad aiutare un’ampia area del padovano come il Montagnanese, destinata a ritrovare quella competitività persa nel corso degli anni”.