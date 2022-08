Stadio Euganeo: Curva sud, finalmente ci siamo. Bonavina: «Per la nord aspettiamo decreti attuativi»

Con l'assessore Diego Bonavina a verificare lo stato dei lavori della curva sud a pochi giorni dall'installazione della enorme trave d'acciaio che reggerà la copertura. «Tutto lo stadio beneficerà del lavoro che stiamo facendo per migliorare l'Euganeo. E' mia ferma intenzione continuare a farlo, a renderlo sempre più accogliente. Certo, bisogna fare un passo alla volta». Non è mai facile intervenire su ciò che già c'è. «Ci dimentichiamo spesso - spiega l'assessore - da dove siamo partiti. Siamo tra i tre comuni che hanno ottenuto un contributo con il decreto sport e periferie. Proprio perché l'idea della curva con i due palazzetti è stata valutata come innovativa. Ma questo lo sappiamo che è uno stadio che è stato fatto male, stiamo facendo e faremo di tutto per migliorarlo». Poi toccherà alla curva nord, ma la caduta del Governo ha bloccato tutto. «Dobbiamo aspettare i decreti attuativi per accedere ai fondi, è evidente che questo potrà avvenire solo dopo che ci sarà un nuovo governo. Ma noi siamo pronti, avremmo preferito non dovere aspettare non scegliamo noi». Bonavina è molto contento del fatto che si è riusciti ad intervenire sullo stadio: «Abbiamo fatto un miracolo, nessuno aveva mai messo mano allo stadio, perché è chiaro che è una patata bollente. Noi invece abbiamo scelto di farlo e un passo alla volta l'Euganeo migliorerà». Ce lo dice attraversando il campo da gioco: «Io ragiono sempre da ex calciatore. Se è vero che viene naturale attaccare la porta avversaria, farlo con i tifosi sugli spalti che incitano, a pochi metri dalla riga del campo, darà di certo qualcosa in più. Ha un impatto pazzesco vista da qui, dal campo».