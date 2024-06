Stadio, Fratelli d'Italia lancia una petizione per portare il Padova al Plebiscito

Lo stadio Euganeo fa sempre notizia. Questa volta è per via di una iniziativa del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, che ha proposto che sia destinato ad altro, a spettacoli e altri sport, ma non al calcio. «Lo dimostra anche la posizione presa dagli ultras che bisogna trovare una soluzione diversa. Ci vogliono 9milioni per metterlo a posto? I soldi che ci costerà la nuova curva, se mai sarà finita», esordisce Elena Cappellini. «Con tutti i lavori che bisogna fare per forza», dice Cappellini facendo riferimento alle indicazioni date dal questore Odorisio per l'agibitlià stessa dell'Euganeo. L'onda lunga di Padova - Catania.

Matteo Cavatton rincara la dose attaccando il sindaco Sergio Giordani e l'assessore Diego Bonavina: «Quando fu proposto a suo tempo dal sindaco Bitonci, lo stadio Plebiscito, avevano detto che sarebbe costato troppo metterlo a posto, i fatti non gli hanno dato ragione», dice con l'ironia che lo contraddistingue. Seppure afono, ha avuto un calo di voce il consigliere, come sempre pungente. «Si è pure persa l'opportunità di dare una struttura per la pallamano, visto che sotto la curva era previsto un palazzetto che non ci sarà», rilancia il consigliere Enrico Turrin. «Si potrebbe anche darlo al calcio Padova, il Plebiscito, che così se lo potrebbe mettere a posto e tenere, come si è fatto in altre città con concessioni a lungo termine», ha concluso il consigliere. FdI torna quindi sulla proposta che fu del leghista ed ex sindaco di Padova, ora sottosegretario al Mef, Massimo Bitonci, risalente a circa una decina di anni fa.

FdI è all'opposizione in consiglio comunale dove siede anche Francesco Peghin, presidente del calcio Padova, che dell'iniziativa non sapeva nulla. «Ho sempre detto che le due cose, l'attività di consigliere comunale e quella di presidente del Padova non sarebbero mai state sovrapposte e non comincerò certo ora ad andare contro questo principio», ci dice al telefono. All'oscuro dell'idea della petizione con raccolta firme anche l'a.d. Alessandra Bianchi che ha risposto con un laconico «no comment». Entrambi non sembrano entuasti anche perché sanno che è una posizione poco praticabile. Loro non lo dicono, ma l'impressione è che la cosa non accenda animi ed entusiasmo. Questo è accaduto nel pomeriggio ma durante la mattinata avevamo già chiesto al termine della conferenza stampa se questa iniziativa non potesse creare un problema più che un'opportunità, per la società, che già di grane ne ha abbastanza in questo momento, visto anche il clima che le si è creato attorno. «Noi facciamo politica», ci ha risposto Cavatton. «Noi già anni fa eravamo dell'idea che quella fosse la soluzione per tanti motivi, il Plebiscito è sotto utilizzato e rischia di diventare un altro problema. Invece pensiamo che entrambi gli stadi, essendo patrimonio comunale, debbano essere salvaguardati». Così Cavatton.

Detto questo, certo che al presidente del Padova, Francesco Peghin, mancava solo che una forza politica che lo ha sostenuto in campagna elettorale e che siede nei banchi dell'opposizione con lui non solo buttasse altra benzina sul fuoco delle polemiche, ma che addirittura questa legittimasse la necessità di lavori ulteriori per la curva ospiti, come indicato dal Questore Marco Odorisio. Come abbiamo già raccontato, anche non esplicitato ufficialmente per ovvie ragioni, sia il Comune e anche la stessa società, non vedono la ragione per fare interventi e spendere così tanti soldi, 4milioni di euro circa ci vorrebbero, per di più quando questi soldi non ci sono.