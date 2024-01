Statale del Santo, Centenaro: «Urge allargamento e manutenzione anche in vista del nuovo ospedale di Padova Est»

«Il traffico nella Nuova Statale del Santo rischia di crescere a dismisura, sono necessari quanto prima nuovi interventi per ampliarla e sistemarla». È il monito del consigliere regionale Giulio Centenaro della Lega – Liga Veneta sulla Strada Regionale 308, meglio conosciuta come Nuova Statale del Santo.

«Questa arteria è fondamentale per i trasporti da Padova a Castelfranco Veneto; si vorrebbe pure collegarla alla Pedemontana. Purtroppo, la carreggiata a sole due corsie comporta frequenti ingorghi e rallentamenti, in particolare lungo il tratto tra Padova e Camposampiero. Per non parlare degli incidenti gravi, ormai abbastanza frequenti», ha evidenziato il consigliere regionale. «Se poi verrà realizzato il nuovo polo ospedaliero di Padova Est, il flusso di mezzi di ogni tipo aumenterà ulteriormente, con i relativi disagi per i conducenti e la popolazione residente».

«Servono, quindi, lavori di un certo impatto, per l’allargamento della carreggiata come pure per la manutenzione del manto stradale. A questo proposito il 17 novembre in municipio a Borgoricco ho organizzato un incontro con i sindaci interessati, Veneto Strade e l’assessorato regionale ai Lavori pubblici per arrivare a un intervento strutturale; a riguardo è stato realizzato uno studio di prefattibilità tecnica ed economica. Ringrazio pertanto il presidente Luca Zaia e lo stesso assessore regionale ai Lavori pubblici Elisa De Berti per il loro supporto».