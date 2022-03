Venturini: «Problema di sicurezza e degrado in stazione, va messa al centro del rilancio»

«È difficile stupirsi delle difficoltà vissute dalle attività economiche all’interno della stazione di Padova, fotografata anche da recenti articoli di stampa. Ad un contesto generale certamente difficile si aggiungono le criticità molto particolari della nostra città». A parlare è Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale.

La stazione

«La stazione ferroviaria e tutta l’area circostante sono purtroppo al centro di vari problemi di sicurezza e di degrado che ho segnalato da oltre un anno. Era proprio il 25 marzo dello scorso anno quando ho scritto una lettera all’assessore alla Sicurezza del Comune di Padova, Bonavina, per offrire la mia collaborazione nel cercare di mettere in atto una serie di azioni utili per affrontare le tante questioni aperte che interessano la zona stazione ed il quartiere Arcella, a partire ovviamente da quella legata alla sicurezza. Ho incontrato il prefetto ed il questore, chiesto l’apertura di tavoli con tutti i soggetti interessati - dice Venturini - Purtroppo a distanza di dodici mesi dobbiamo prendere atto della situazione che non solo non è migliorata ma consegna una fotografia non gradevole, con una stazione dalla quale le attività economiche scappano anziché investire. La stazione dei treni dovrebbe essere sempre un biglietto da visita, tanto più di una città come Padova che è lungo una tratta ferroviaria molto importante e vuole puntare sul turismo come risorsa fondamentale per la ripartenza. Ma qual è la reazione di un turista che arriva in una stazione senza negozi, con le vetrine chiuse e con una situazione di sicurezza precaria e di degrado all’esterno? Se davvero vogliamo investire nel turismo e sfruttare appieno la spinta di Urbs Picta, la stazione va messa al centro di un vero progetto di rilancio, fatto di incentivi per le attività che vi investono, con una grande attenzione alla sicurezza e con l’obiettivo di renderla una porta della città all’altezza della bellezza di Padova».