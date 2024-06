Bitonci e Stefani: «Lega dilagante alle amministrative. I sindaci sono la nostra forza»

«Un grande risultato alle urne in Veneto per le elezioni amministrative. Nei comuni sotto i 15.000 abitanti abbiamo confermato ben il 92% dei sindaci Lega uscenti, conquistato ulteriori 25 municipi e 140 nuovi consiglieri comunali». Lo dichiara Massimo Bitonci sottosegretario al Ministero delle Imprese e componente del direttivo della Liga Veneta, parlando dei risultati elettorali nei Comuni. Molto diversamente è andata alle elezioni europee, ma quella è tutta un'altra partita. «Sopra i 15.000 abitanti vittoria al primo turno già ad Arzignano, Cadoneghe, Paese, Negrar, Mogliano, Arzignano e Cassola - dice Bitonci riferendosi al Veneto - .Siamo al ballottaggio in numerosi Comuni, tra cui Rovigo, e abbiamo ottenuto un ottimo risultato a Bassano del Grappa con il consigliere regionale Nicola Finco, che ha sorpassato la candidata ex leghista di FdI e si confronterà con il candidato del Pd».

« La forza del nostro partito sono gli amministratori locali, coloro che con coraggio ed abnegazione si mettono al servizio della loro gente - continua Bitonci - .Un risultato particolarmente importante anche per San Giorgio in Bosco, dove Nicola Pettenuzzo (segr. prov. Lega) vince contro il candidato di FdI. Tutto dimostra l’ottimo operato della segreteria regionale guidata da Alberto Stefani, che ha puntato su candidati competenti e formati anche grazie alla scuola politica ‘Veneto domani’, la quale sta riscuotendo un gran successo ed ha avviato a temi concreti i nostri giovani».

«In Veneto sono stati riconfermati il 95% dei sindaci uscenti, con risultati sopra il 60% del corpo elettorale - aggiunge il segretario regionale della Lega, Alberto Stefani - .Parliamo di 25 nuovi sindaci gia' proclamati in altrettante amministrazioni strappate ad altre forze politiche, 100 nuovi amministratori, un saldo positivo che dimostra ancora una volta la forza territoriale della Lega. Tante le vittorie importanti al primo turno: Arzignano, Negrar, Cadoneghe, Mogliano, Paese, con la Lega primo partito in alcuni di questi. Nel frattempo Rovigo ha sfiorato la vittoria al primo turno. La Lega e' in testa in molti altri comuni al ballottaggio, tra cui Bassano. Siamo pronti per grandi vittorie nei comuni sopra i 15 mila abitanti».

«La Lega sempre il sindacato del territorio, della gente, del popolo. E la conferma arriva anche dal voto delle amministrative di questo ultimo fine settimana. "Dove c’è ascolto c’è riscontro” potrebbe essere il refrain di questa ultima tornata elettorale perché i cittadini hanno bisogno di essere ascoltati nei loro problemi quotidiani e di trovare in chi va a chiedere il voto un riscontro oggettivo - commenta il consigliere regionale di Lega, Giulio Centenaro-Questa è la Lega della nostra gente, vicina a chi ha bisogno, vicina ai problemi quotidiani ma soprattutto vicina nel proporre e porre soluzioni. E il riscontro c’è oggettivamente nel voto che i cittadini hanno scelto di dare ai nostri sindaci, eletti per la prima volta o rieletti o che fra quindici giorni se la giocheranno al ballottaggio. Certamente in ogni “battage” elettorale ci sono scontri o anche perdite ma queste stanno nel novero delle cose. L’importante è rimanere uniti come solo la Lega sa fare. La Lega in questi quarant’anni ha cambiato più volte pelle, ma ha sempre saputo rialzarsi e affrontare di petto ogni situazione»