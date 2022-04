Stefani (Lega): «Autonomia del Veneto va avanti. Roma non c'entra e il diritto costituzionale va studiato»

«Spiace che il senatore Franco, dopo 15 anni di parlamento e vitalizio alle spalle, e dopo aver scelto di denigrare più volte il partito che l’ha candidato, oggi si presti a questa polemica priva di senso e confusionaria. Il modello-Zaia di regionalismo differenziato è cento passi avanti nello stato di attuazione». Alberto Stefani risponde così a chi lo aveva accusato di aver partecipato al voto per l'autonomia romana (in realtà era assente quel giorno in commissione), anzichè spingere per quella del Veneto. Oltre a Franco «La cosa più assurda è che stiamo paragonando due cose completamente diverse: l’autonomia del Veneto riguarda le competenze regionali e prevede un percorso già tracciato dalla costituzione - prosegue Stefani - non il decentramento di funzioni interno tra Regione Lazio e una città capoluogo di 4 milioni di abitanti, che non aumenta assolutamente l’autonomia della regione e nulla c’entra con essa, e da’ più poteri e responsabilità all’ente locale di prossimità. Come già ha ribadito il presidente Zaia, è previsto l’arrivo della legge-quadro nei prossimi giorni direttamente dal ministero, cui seguirà l’intesa tra Stato e Regione, frutto dei plurimi contatti tra Regione e Ministero, su cui il parlamento per legge può esprimersi solo successivamente a maggioranza assoluta a norma di costituzione. Il percorso costituzionale scelto dalla Regione, in coordinamento con professori del calibro di Bertolissi e Antonini, è l’unico percorso che può permettere il raggiungimento del risultato su cui stiamo lavorando. Inoltre, il primo tassello per l’autonomia che è stato già ottenuto, il cosiddetto federalismo infrastrutturale, è arrivato proprio grazie all’approvazione dell’emendamento Stefani al Dl semplificazione. Il diritto costituzionale va studiato, non improvvisato».