Stefani: «Il mio stipendio da sindaco alle famiglie colpite dal caro energia»

«Sia che venga eletto alla Camera dei deputati, sia che ciò non accada, destinerò interamente la mia indennità da sindaco di Borgoricco, il comune in cui sono nato in provincia di Padova, in favore delle famiglie colpite dal caro energia». La promessa arriva da Alberto Stefani, sindaco di Borgoricco, candidato alla Camera dei deputati per la Lega e commissario del partito in Veneto. La sua rielezione a Roma è praticamante scontata, ma Stefani promette di farlo a prescindere dall'esito. Anche se aveva già rinunciato alla sua indennità da circa 2800 euro al mese nel 2019: «Contestualmente aprirò un fondo speciale per le bollette - aggiunge il leghista - sul quale chiunque potrà liberamente versare quanto ritiene, per contribuire insieme a me a difendere la dignità e la salute di molti nostri concittadini. Nessun obbligo, ma solo la possibilità da parte di chi ha di più, di difendere la nostra comunità. Sappiamo bene che famiglie e imprese hanno bisogno di almeno 30 miliardi e che ogni altra iniziativa risulta insufficiente. Tuttavia, in una situazione così straordinariamente drammatica, anche una goccia nel mare può essere d’aiuto. Io ci sono, la Lega c’è».