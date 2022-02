Venturini (FI): «Gli stipendi di chi lavora nel trasporto pubblico locale vanno adeguati»

Gli stipendi di coloro che lavorano nel trasporto pubblico locale vanno adeguati. A sostenerlo è Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, che venerdì 25 febbraio ha partecipato al tavolo sul trasporto pubblico locale dove è stato affrontato il tema del rinnovo del contratto nazionale.

Il commento

«L’importanza del trasporto pubblico locale è sotto gli occhi di tutti – dice Venturini – e per garantire un servizio di qualità serve un livello retributivo soddisfacente e motivante per i dipendenti. In Italia c’è il paradosso di alcune categorie di lavoratori che, pur svolgendo funzioni centrali, sono in realtà sottopagati. Ho sempre seguito da vicino le problematiche del trasporto locale e per questo ho voluto essere presente ad un incontro che è un’ottima occasione per sollecitare una soluzione che vada incontro alle giuste richieste degli autisti e dei dipendenti».