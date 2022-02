10 milioni per ciclabili, strade e marciapiedi

Lavori già dalle prossime settimane in città per strade, marciapiedi e ciclopedonali grazie a 10 milioni di euro arrivati tramite il bando PNRR “Rigenerazione urbana” e immediatamente utilizzabili perché i progetti definitivi delle opere sono già pronti. L’assessorato ai lavori pubblici e quello alla mobilità direttamente interessati a questi interventi , infatti non hanno mai rallentato il loro lavoro di pianificazione e progettazione, nemmeno in questi ultimi due anni di pandemia, e questo permette ora di passare immediatamente ai lavori