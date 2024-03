Lo strano caso della legge sui Condhotel che la Lega "ruba" a Fratelli d'Italia

Quanto accaduto nella giornata di mercoledì 13 marzo, a Palazzo Ferro Fini, non potrà che fare discutere. Dopo averla depositata il 15 settembre scorso, il consigliere regionale Enoch Soranzo doveva esporre in Commissione regionale il progetto di legge per modificare l’attuale normativa del 2013, sullo sviluppo e la sostenibilità del turismo veneto. Il disegno di legge sui Condhotel, che all'estero esistono già da anni e che in quasi tutte le regioni italiane è già stato introdotto. Sta di fatto però che proprio la mattina del 13 marzo, quindi poche ore prima della riunione della commissione, la giunta regionale ha fatto propria la proposta del consigliere di FdI e ha presentato una sua proposta. Una beffa amplificata dal fatto che avrebbe dovuto essere l'assessore al Turismo Caner a relazionare sul progetto di legge regionale, in giunta, ma data la sua assenza il compito è toccato all'assessora Elena Donazzan, collega di partito di Soranzo. L'assessora non ha potuto fare altro che evidenziare la contraddizione e il fatto che ciò di cui si andava a discutere era di fatto quanto già proposto dal capogruppo in Regione di FdI. Soranzo ha voluto minimizzare, sostenendo che questa è una opportunità per la Regione di fare una sintesi tra le proposte per fare il meglio possibile. Parole di circostanza, equilibrate, che cercando di spegnere sul nascere la polemica. Ma è inutile dire che per Fratelli d'Italia si tratta di uno sgarbo, anche se si guardano bene dal dirlo apertamente.

Il condhotel nasce con l'obiettivo di diversificare l’offerta ricettiva riqualificando edifici di pregio che ospitino anche appartamenti residenziali a cui si offrono le comodità dei servizi alberghieri. La particolarità del condhotel, già diffuso all’estero, è proprio la convivenza tra funzione alberghiera e residenziale. Il condhotel è infatti un esercizio alberghiero aperto al pubblico composto da almeno sei camere destinate all'attività ricettiva e da altre unità abitative ad uso residenziale.

Soranzo anzi rilancia sul fatto che bisogna concentrarsi sulla proposta: «Siamo convinti che la nostra proposta amplierà in modo positivo l’offerta turistica con l’introduzione di una tipologia di struttura ricettiva alberghiera quali i condhotel, riconosciuti nel 2018 sul territorio nazionale, ma normati dalle Regioni con propri provvedimenti per disciplinarne le attività. Insieme al mio gruppo consiliare, avvalendomi di una pluridecennale esperienza nel settore, abbiamo ritenuto che anche il Veneto dovesse emanare delle direttive per diversificare e rafforzare l’offerta turistica, appunto con i condhotel. Questa nuova opportunità porterà certamente a favorire gli investimenti destinati alla riqualificazione degli alberghi esistenti, sanando situazioni fatiscenti e di potenziale degrado, e creerà di conseguenza nuove opportunità lavorative, sia nel comparto turistico che in quello edilizio». Insiste anzi, su questo punto. «Con il progetto di legge regionale saranno considerati condhotel le strutture ricettive alberghiere composte da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina e con capacità ricettiva, totale o prevalente, nelle camere e residuale nelle unità abitative. La superficie di quest’ultime ad uso residenziale non potrà comunque superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati». Il consigliere di FdI non getta benzina sul fuoco ma punta tutto sulla validità della sua proposta. «Per il loro esercizio vi dovrà essere la presenza di almeno sette camere, restaurate e ristrutturate secondo gli standard abitativi ad uso residenziale, e la presenza di portineria unica per tutti coloro che usufruiscono del condhotel. Il Veneto ad oggi rimane una delle poche regioni italiane a non aver ancora introdotto norme specifiche in materia. Da qui la necessità d’intervenire con una proposta di legge che possa meglio soddisfare l’ampio ventaglio di esigenze del settore turistico di una delle mete più conosciute e ambite al mondo. Con i condhotel, il Veneto potrà disporre di una nuova offerta certamente vantaggiosa per i turisti, che avranno a disposizione strutture rinnovate e alloggi con le caratteristiche di una casa vacanza ma con i servizi di un hotel».